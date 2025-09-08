RDC : manifestations à Uvira contre la nomination du général Gasita

Une vague de contestation a secoué Uvira ce lundi, alors que des centaines de manifestants ont défilé dans les rues pour dénoncer la nomination du général Olivier Gasita Mukunda comme commandant adjoint de la 33e région militaire des Forces armées de la RDC (FARDC).

Appuyés par la société civile, les manifestants ont exprimé leur méfiance et leur opposition à cette décision, brandissant des calicots, des banderoles et des drapeaux nationaux.

Les slogans hostiles à Gasita résonnaient, notamment en raison des accusations lourdes qui pèsent contre lui, notamment une supposée collaboration avec les rebelles du M23 lors de la prise de Bukavu en février dernier. Plusieurs manifestants, comme Dunia Prince, ont critiqué sa mauvaise gestion à Bukavu, soulignant qu’il ne bénéficiait pas de la confiance de la population.

Les protestataires exigent son départ immédiat, estimant qu’il représente une menace pour la sécurité régionale. Leurs revendications ont été officiellement remises à l’autorité locale dans un mémorandum destiné au président de la République, appelant à le remplacer par un officier de confiance.

Le président de la synergie des sociétés civiles d’Uvira, MAPENZI MANYEBWA, a également dénoncé ce qu’il qualifie de manœuvres pour « sacrifier Uvira » et a évoqué une série de villes mortes en réponse à sa nomination.

Si la marche s’est déroulée dans le calme sous la surveillance de la police et des FARDC, la tension est montée à la fin avec des tirs de sommation, provoquant la panique. Selon la société civile, le bilan pourrait s’élever à au moins quatre morts et plusieurs blessés, une information qui reste à confirmer.

Face à ces événements, l’armée a appelé au calme tout le week-end, tout en mettant en garde contre toute manipulation. La population, quant à elle, voit dans cette nomination une provocation et une injustice.

La situation à Uvira demeure tendue, et la population semble déterminée à poursuivre ses manifestations, ce qui pourrait entraîner une escalade des violences. Le gouvernement devra intervenir rapidement pour calmer la situation et restaurer la confiance dans cette région déjà fragilisée.