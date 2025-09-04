Macron accueille un sommet à Paris sur la sécurité post-guerre pour l'Ukraine

La « coalition des volontaires », composée d'environ 30 nations soutenant Kyiv, élabore des plans pour une force de réassurance possible afin de dissuader toute future agression russe une fois le conflit terminé. Le président français Emmanuel Macron a accueilli les pourparlers, rejoints en personne par le leader ukrainien Volodymyr Zelensky et virtuellement par d'autres chefs d'État. Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont maintenu que toute force de sécurité européenne en Ukraine doit être soutenue par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a suggéré que Washington pourrait participer, mais il s'est retiré de l'appel à un cessez-le-feu et a évité d'imposer des sanctions plus sévères à Moscou.