Les enquêteurs examinent l'épave du funiculaire de Lisbonne après l'accident mortel du mercredi

Le Portugal a déclaré une journée nationale de deuil après le déraillement de mercredi du funiculaire historique Gloria, l'une des attractions les plus emblématiques de la capitale. Les responsables des secours ont déclaré que les victimes comprenaient des ressortissants portugais ainsi que des voyageurs d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Italie, de Suisse, du Canada, du Maroc, de Corée du Sud et du Cap-Vert. Le tramway, techniquement appelé funiculaire, est tiré par des câbles en acier et peut transporter plus de 40 personnes, assises et debout. Il est également couramment utilisé par les habitants de Lisbonne.

