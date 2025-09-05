République centrafricaine : campagne de sécurité routière de la MINUSCA

Le 27 août 2025, la Police de la MINUSCA, en collaboration avec les Forces de sécurité intérieure centrafricaines, a organisé à Bangui une patrouille conjointe pour renforcer la sécurité routière.

Cette initiative vise à réduire les accidents de circulation, devenus fréquents ces derniers temps, en sensibilisant les conducteurs de taxis-motos et les autres usagers de la route à la prévention des accidents.

L’opération avait pour objectif de renforcer la présence sécuritaire, de dissuader les menaces et d’améliorer la confiance entre les forces de l’ordre et la population. En instaurant un dialogue avec les communautés locales, les patrouilles visent à répondre aux préoccupations des citoyens et à diminuer les accidents de la route.

Le commandant Douflé Avi Chico Bernard a souligné l’importance de cette démarche : « Avec la MINUSCA, nous voulons sensibiliser les usagers, qu’ils soient motards ou chauffeurs de taxis, pour réduire les accidents mortels. Nous allons poursuivre ces campagnes pour améliorer la sécurité. »

Jean Terence Bokassa, conducteur de taxi-moto, a exprimé ses attentes envers le gouvernement et la MINUSCA pour sécuriser leur travail : « Nous demandons une meilleure formation pour nos confrères sans permis, car notre sécurité est en jeu. »

Cette patrouille illustre la collaboration entre la Police de l’ONU et les Forces de sécurité intérieure, démontrant leur engagement envers la protection des civils.

Chaque année, avec l’appui de la MINUSCA, le ministère des Transports mène des campagnes de sensibilisation dans les écoles et parmi les conducteurs pour promouvoir la sécurité routière.

Ces campagnes incluent des formations sur la limitation de vitesse, le port de la ceinture et du casque, ainsi que les dangers de l’utilisation du téléphone au volant.