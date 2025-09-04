Un incendie ravage des maisons dans une ville historique de la "Ruée vers l'or" en Californie

L'incendie est l'un des près de deux douzaines de feux qui se sont propagés à travers le nord de la Californie mercredi. Il a forcé environ 100 résidents des contreforts de la Sierra Nevada à évacuer et a fermé une route principale entre San Francisco et le parc national de Yosemite. Les pompiers et les avions ont combattu à travers une épaisse fumée pour contenir les flammes. On ne sait pas encore si les bâtiments de l'époque de la "Ruée vers l'or" de la ville ont été endommagés, mais certains monuments historiques, y compris une église de 1855, semblent avoir survécu aux flammes.