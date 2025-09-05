La Centrafrique confie la formation de ses militaires à l'Ouganda

Près de 2 000 jeunes centrafricains arrivés en Ouganda pour une formation militaire en Ouganda après une convention militaire signée l'année dernière entre Kampala et Bangui. Le dernier contingent a quitté la capitale centrafricaine jeudi.

Une centaine de nouvelles recrues de l'armée centrafricaine manifestaient leur enthousiasme sur le tarmac de l'aéroport de Bangui Mpoko avant de s'envoler pour Kampala.

Il s'agit du dernier groupe de 1 800 jeunes centrafricains envoyés en Ouganda pour suivre une formation militaire. Les autorités veulent redynamiser les FACA, les forces armées centrafricaines, affaiblies par les crises sécuritaires que le pays a connues depuis la chute de l’ex-président François Bozizé en mars 2013.

"Un accord a été signé entre la République centrafricaine et la République d'Ouganda, portant sur un point essentiel : la formation. Des créneaux de formation ont été accordés par ce pays frère au profit de la République centrafricaine pour former 1800 jeunes centrafricains comme soldats de seconde zone.", explique Commandant Oscar Yannick BADA, chef du bureau formation des FACA.

La convention militaire entre les deux pays a été conclue le 7 octobre 2024. En Ouganda, les jeunes soldats seront formés aux systèmes de renseignement et à la lutte contre les menaces rebelles. Profitant de l’expertise du pays d’Afrique de l’Est dans la lutte contre les groupes rebelles.

"Ils recevront une formation de plus de six mois, axée sur l'entraînement de base avec toutes les armes. C'est la base de l'armée d'aujourd'hui. En termes de chiffres, la croissance des Forces armées centrafricaines est significative. Je crois que 1 800 hommes, ce n'est pas négligeable, c'est déjà un progrès remarquable pour notre armée", explique Commandant Oscar Yannick BADA.

Face à la menace des groupes armés Bangui diversifie ses partenariats en matière de défense. Mercenaires russes et soldats rwandais étaient déjà appelés au chevet du pays.