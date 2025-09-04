Bienvenue sur Africanews

La police évacue les manifestants des rails alors que les Israéliens réclament un cessez-le-feu à Gaza

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Jérusalem pour exiger le retour des otages détenus à Gaza, alors que les manifestations nationales contre la mobilisation de 60 000 réservistes s'intensifiaient. Les familles des otages ont accusé Netanyahu de prolonger la guerre à des fins politiques, l'exhortant à accepter un cessez-le-feu avec le Hamas. L'attaque du 7 octobre menée par des militants dirigés par le Hamas a tué environ 1 200 personnes et capturé 251 otages; 48 restent à Gaza, et environ 20 seraient encore en vie. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 63 633 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre en 2023. Netanyahu a rejeté les manifestations, accusant les manifestants de dégradations et de perturbations de la vie quotidienne.

Israël Jérusalem Bande de Gaza Vidéo palestine

