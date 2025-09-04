Nigéria : une aide américaine de 32,5 millions de dollars pour lutter contre la faim

Les États-Unis annoncent une aide de 32,5 millions de dollars au Nigeria. C'est une décision rare depuis le changement de politique étrangère sous Donald Trump. L'aide vise à lutter contre la faim dans le pays, la mission américaine au Nigeria a confirmé cette information mercredi.

Ce financement permettra de fournir une assistance alimentaire et un soutien nutritionnel aux personnes déplacées.

Le nord du Nigeria connaît une grave crise alimentaire. L’insécurité et les coupes budgétaires ont aggravé la situation. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 1,3 million de personnes risquent de manquer de nourriture. Vingt-sept cliniques dans l’État de Borno pourraient fermer.

En juillet, le PAM a suspendu ses opérations dans plusieurs pays d’Afrique à cause du manque de fonds, notamment en raison du retrait américain. La situation devient critique : les stocks alimentaires s’épuisent et des millions de personnes vulnérables restent sans aide.

Les 32,5 millions de dollars vont aider plus de 764 000 bénéficiaires. Parmi eux, des femmes enceintes, allaitantes, et des enfants, recevront des compléments alimentaires. Ils auront aussi accès à des bons d’alimentation électroniques.

Les attaques dans le nord et le centre du Nigeria se multiplient. La violence a fait 150 morts en juin. La région nord-est subit une insurrection qui a tué 35 000 civils et déplacé plus de deux millions de personnes.