Ouganda : la quête d'eau, défi majeur dans les zones rurales

En Ouganda, l'accès à l'eau reste un défi de taille, en particulier dans les régions éloignées du pays d'Afrique de l'Est. Pour leur besoin en ''or bleu'', les habitants doivent donc se contenter de puits ou de cours d’eau.

Joy Okwanjire, malgré ses 70 ans, a une tâche inévitable dans son agenda : la marche quotidienne pour aller chercher de l'eau. Tôt le matin, elle quitte sa maison et emprunte un sentier étroit et glissant, un jerrican de 10 litres à la main.

La quête de l’or bleu est un exercice laborieux pour la septuagénaire qui vit dans un village ougandais perché au sommet d'une colline.

Elle doit longer des champs en pente. Une fois à la source, elle plonge son récipient dans l'eau sans se soucier de la qualité du produit qu'elle recueille. veuve Joy ne peut compter que sur elle-même pour son alimentation en eau.

De retour à la maison elle ne cache pas épuisement. Environ 80 minutes sont nécessaires pour réaliser la corvée. Demain, elle reprendra le même service. Combien de temps tiendra-elle encore ? Dieu sait.