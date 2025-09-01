Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Un serpent géant en bambou défile dans un village japonais

Le serpent de 82,8 mètres, pesant environ deux tonnes, a été porté par quelque 500 personnes le long d'un parcours de cinq kilomètres dans le village de Sekikawa, dans la préfecture de Niigata, une procession qui a duré près de trois heures. Sa longueur a été choisie pour commémorer une catastrophe aquatique survenue le 28 août 1967. Reconstruit cette année pour la première fois en huit ans, le serpent a attiré une foule nombreuse, les spectateurs applaudissant alors qu'il s'enroulait à la fin du défilé. Les enfants l'ont décrit comme puissant et effrayant, tandis que les participants ont déclaré que le poids était lourd, mais que l'atmosphère festive était exaltante.

Plus d'actualités sur
Japon Festival Vidéo Serpent commémoration

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.