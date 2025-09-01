Un serpent géant en bambou défile dans un village japonais

Le serpent de 82,8 mètres, pesant environ deux tonnes, a été porté par quelque 500 personnes le long d'un parcours de cinq kilomètres dans le village de Sekikawa, dans la préfecture de Niigata, une procession qui a duré près de trois heures. Sa longueur a été choisie pour commémorer une catastrophe aquatique survenue le 28 août 1967. Reconstruit cette année pour la première fois en huit ans, le serpent a attiré une foule nombreuse, les spectateurs applaudissant alors qu'il s'enroulait à la fin du défilé. Les enfants l'ont décrit comme puissant et effrayant, tandis que les participants ont déclaré que le poids était lourd, mais que l'atmosphère festive était exaltante.