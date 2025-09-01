Recherche désespérée de survivants après le séisme meurtrier en Afghanistan

Le séisme de magnitude 6,0 a frappé tard dimanche dans la province de Kounar, près de Jalalabad. Des villages entiers ont été rasés et les survivants creusaient à mains nues pour atteindre ceux coincés sous les décombres. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies lundi, avec des hélicoptères transportant les blessés vers les hôpitaux, tandis que les routes bloquées entravaient la livraison de l'aide. Les responsables ont averti que le nombre de victimes augmenterait probablement, car les zones éloignées restent coupées du monde. Les Nations Unies et les organisations humanitaires ont déclaré que la catastrophe a aggravé la crise humanitaire en Afghanistan. Des secousses ont également été ressenties au Pakistan, où le Premier ministre Shehbaz Sharif a exprimé ses condoléances et offert son aide.