Des inondations éclair frappent le nord de la Thaïlande après une dépression tropicale

Le système météorologique, désormais en direction du Myanmar, a déclenché des alertes à Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Lamphun, Chiang Mai, Tak et Mae Hong Son. Les autorités ont exhorté les résidents des zones basses et des contreforts à rester vigilants. À Khon Kaen, une crue soudaine a inondé plus de 100 maisons durant la nuit, tandis qu'à Chiang Mai, des vents violents ont abattu un arbre sur des lignes électriques. À Phitsanulok, la montée des eaux de la rivière Khek a endommagé des terres agricoles et a entraîné des avertissements avec drapeaux rouges.

Thaïlande Inondations

