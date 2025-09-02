Dix mois après la tragédie de Novi Sad, les manifestations ne faiblissent pas

Le rassemblement, mené par des étudiants, a marqué les dix mois depuis l'effondrement d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad qui a tué 16 personnes. La catastrophe a suscité une indignation nationale et des accusations de corruption et de négligence. Les manifestants réclament des élections anticipées, des enquêtes transparentes pour établir la responsabilité des autorités, ainsi que des médias libres. Cette dernière expression de colère a coïncidé avec le déplacement de Vučić en Chine, où il rencontre des alliés, tandis que ses partisans ont organisé des contre-manifestations dans plusieurs villes serbes ce week-end, montrant les profondes divisions dans le pays.