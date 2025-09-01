La Croatie accueille le quatrième championnat ouvert de montgolfières à Prelog

Organisé pour la quatrième fois entre le 28 et le 31 août, le festival est devenu l'une des principales attractions de la fin de l'été en Croatie, attirant des milliers de visiteurs à l'aérodrome près de la frontière hongroise. L'événement est également le premier du genre dans le pays, combinant compétition et expositions sur l'histoire de l'aérostation, y compris une réplique du premier vol des frères Montgolfier du XVIIIe siècle. Le championnat est organisé par le Zagreb Balloon Club, la plus ancienne association d'aérostation de Croatie.