Mexique : la nouvelle Cour suprême élue au suffrage universel entre en fonction

Le Mexique a inauguré lundi la première Cour suprême élue du pays, issue d'une réforme judiciaire historique qui a introduit l'élection au suffrage universel des juges. La journée a débuté par un rituel de purification indigène sur la place du Zócalo à Mexico, suivi de la remise du Bâton de Commandement aux nouveaux juges Plus tard, le panel de neuf membres, dominé par les alliés du parti de gauche Morena de la présidente Claudia Sheinbaum, a prêté serment lors d'une cérémonie au Sénat. Le rôle de président de la Cour suprême revient à Hugo Aguilar, un avocat connu pour défendre les droits des indigènes. Claudia Sheinbaum a qualifié la réforme d'"événement profondément démocratique". Ses détracteurs soutiennent que l'élection des juges menace l'indépendance judiciaire et risque de consolider le pouvoir de Morena, en particulier après la faible participation des électeurs qui a jeté le doute sur la légitimité des élections.