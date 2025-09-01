RDC : rentrée scolaire tourmentée pour les familles de Goma [Africanews Today]

Plus de 29 millions d'élèves congolais font leur rentrée scolaire ce lundi 1er septembre en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays où plusieurs zones sont occupées par le AFC-M23 depuis janvier. Le groupe armé a appelé les familles à envoyer leurs enfants à l'école malgré l'insécurité et la crise économique. Focus sur la ville de Goma dans un reportage d'Elysée Malaïka.

Assiégée par les paramilitaires qui tentent d’en prendre le contrôle, la région du Darfour est la cible de l’armée soudanaise qui a lancé des frappes aériennes à Nyala et à El-Fasher. La situation aggrave la crise humanitaire.

Alors que plus d’un tiers des terres béninoises sont dégradées en raison de la déforestation et du réchauffement climatique, des agriculteurs se servent de larves de mouches pour produire de l'engrais organique en grande quantité.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :