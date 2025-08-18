RDC : vers de nouvelles négociations à Doha [Africanews Today]

Le Qatar est sur le point d’accueillir un nouveau cycle de négociation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l’AFC/M23. Doha a transmis un projet d’accord aux deux entités qui ont signé une déclaration de principes le 19 juillet dernier. La convention de paix était attendue avant le 18 août.

Madagascar reçoit le 45ᵉ sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe – la SADC. La rencontre de haut niveau s’est ouverte dimanche au Centre de conférence Ivato à Antananarivo. Cette année, les débats s’articulent autour du thème : « Promouvoir l’industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente »

Cette semaine marque les cinq ans de la junte au pouvoir au Mali. C’est le 18 août 2020 que l’armée de ce pays d’Afrique de l’Ouest a renversé le président Ibrahim Boubacar Kéita. Les militaires avaient promis 18 mois de transition, mais cinq ans plus tard, toujours pas d’élection et une insécurité toujours persistante dans le pays.

Le pont Maputo-Catembe se dresse fièrement en pleine capitale du Mozambique. C’est un symbole de l’amitié entre ce pays lusophone d’Afrique australe et la Chine selon les autorités. Près de sept ans après son inauguration, le chef-d'œuvre fait la fierté de tout un pays.

AGENDA

Du 20 au 22 août 2025 : TICAD 9 au Japon

La neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) se tiendra à Yokohama du 20 au 22 août 2025. Cette rencontre d’échange est organisée depuis 1993 conjointement par les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine (CUA).

Du 19 au 21 août : Sommet EAC Global Connect et l'EXPO 2025 au Kenya

Du 19 au 21 août, Nairobi accueille le sommet EAC Global Connect et l'EXPO 2025. Plus de 8 000 délégués sont attendus dans la capitale du Kenya pour cet événement décrit par les autorités comme une étape monumentale dans la promotion de l'intégration régionale et de la collaboration économique mondiale.

12 au 24 août 2025 : AfroBasket en Angola

La 31ᵉ édition de l'AfroBasket continue en Angola. Le tableau des quarts de finale du championnat continental masculin de basketball se dessine progressivement avec la Côte d’Ivoire, l’Angola, l’Egypte déjà qualifiés. La finale est prévue le 24 août.

2 au 30 août : CHAN 2024 Kenya, Tanzanie Ouganda

Le CHAN 2024 se poursuit jusqu’au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il s’agit du Championnat d’Afrique des Nations de Football, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. La finale est prévue à Nairobi.