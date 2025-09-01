Bienvenue sur Africanews

Benin : un projet d’engrais naturel à base de larves pour sauver l'Afrique

Un ouvrier tient de l'engrais organique produit par des larves de mouches soldats noires, chez Marula Proteen Ltd à Kampala, en Ouganda, le vendredi 2 septembre 2022.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Bénin

Actuellement estimée à 1,5 milliard d'habitants, la population d'Afrique devrait doubler d'ici à 2070.  Une croissance qui implique un plus grand approvisionnement, alors que la déforestation et le changement climatique raréfient de plus en plus les denrées alimentaires. 

Une inquiétude qui sera l'un des sujets centraux abordé lors du sommet des chefs d’états africains prévue à Dakar cette semaine.   

Si les agriculteurs cherchent des solutions, un projet mené dans le sud du Bénin pointe les insectes comme réponse à certains des défis environnementaux.  

À Tori, Noel Obognon, jeune agronome, travaille avec ces petites créatures pour produire de l'engrais organique en grande quantité. 

Noël Obognon, PDG, Agro-Eco Services : "Ces petites larves, qui veulent se nourrir et manger, vont commencer à décomposer (le sol), elles vont tout manger." 

La décomposition du sol prend normalement six mois, mais l'utilisation de la mouche larvaire réduit le processus à 12 jours seulement.  

Les larves sont ensuite extraites du compost et leurs déjections sont mélangées à du biochar, une poudre de charbon de bois fabriquée à partir de déchets agricoles. 

Des larves et un processus de décomposition accéléré, qui permettent à Noël et son équipe de produire dix fois plus de compost naturel capable d'enrichir le sol en nutriments précieux, ce sans nuire à l'environnement. 

Une potentielle solution pour un Bénin dont plus d'un tiers des terres sont dégradées. 

Assocle Mahoussi Simon, spécialiste de la biodiversité et du climat, Fonds international de développement agricole (FIDA) : "L'érosion et la faible teneur en matière organique des sols sont l'une des raisons de la faible productivité agricole et donc de la pauvreté des agriculteurs. En outre, les effets du changement climatique, tels que les sécheresses prolongées et les précipitations irrégulières pendant les saisons agricoles, compliquent encore la situation."   

Le projet lancé en 2019, avec l'entreprise de Noël, Agro-Eco Services, vise à augmenter les revenus des producteurs de légumes et à renforcer leur résistance aux effets du changement climatique.  

Elle a déjà permis à l’entreprise de Noël d’étendre son influence à plus de 2 500 clients au Bénin, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Niger.

