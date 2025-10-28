Bienvenue sur Africanews

Bénin : le parti d'opposition Les Démocrates écarté de la présidentielle

Le président béninois Patrice Talon au palais de l'Élysée à Paris, le 9 novembre 2021   -  
Copyright © africanews
Michel Euler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Bénin

Au Bénin, Les Démocrates ont été écartés de la présidentielle prévue pour le 12 avril 2026.

Ainsi, en a décidé la Cour constitutionnelle de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Tard, dans la soirée de lundi, la CENA a "rejeté à bon droit le dossier des candidats du parti Les Démocrates".

Les autorités évoquent un parrainage litigieux dans le dossier de candidature du parti d'opposition, précisant par ailleurs qu'aucune violation de la constitution n'a été constatée.

Cette décision élimine Me Agbodjo et son colistier, pendant que les candidatures de Romuald Wadagni, issu du parti au pouvoir, et de Paul Hounkpè, de l'opposition modérée sont retenues.

