Afghanistan : au moins 800 morts dans un séisme dévastateur

Un violent tremblement de terre a frappé l’est de l’Afghanistan, faisant au moins 800 morts et plus de 2 500 blessés selon les chiffres fournis par les autorités locales.

La secousse, de magnitude 6,0, survenue tard dimanche soir, a été localisée à 27 kilomètres à l’est-nord-est de Jalalabad, dans la province voisine de Nangarhar, et n’était profonde que de huit kilomètres, selon l’US Geological Survey. Ce séisme a détruit des habitations et bouleversé la vie des villageois de la province de Kunar. Des images diffusées par le ministère afghan de la Santé publique montrent des habitants transportant des blessés sur des civières, priant pour les victimes, et creusant frénétiquement parmi les décombres pour retrouver leurs proches.

Parmi les témoins, Niamat Ullah, un habitant ayant perdu plusieurs membres de sa famille, raconte : « La nuit dernière, un tremblement de terre a eu lieu dans cette zone. J’ai perdu sept enfants de ma famille, dont cinq filles et deux garçons. Mon oncle et trois de mes cousins ont également perdu la vie, ainsi que certains de mes autres proches. Notre village déplore entre 200 et 250 victimes. »

Dans les zones rurales et périphériques, les maisons sont souvent bâties en briques de boue et en bois, avec des techniques rudimentaires qui ne résistent pas aux secousses telluriques.Ce drame s’ajoute à une longue série de catastrophes naturelles dans un pays vulnérable, où la pauvreté extrême rend chaque choc plus meurtrier.