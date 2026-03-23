Kenya : au moins 81 personnes tuées dans des inondations

Les pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines au Kenya ont fait au moins 81 morts ce mois-ci, ont indiqué dimanche les autorités, alors que la pluie continuait de s'abattre sur une grande partie du pays.

La capitale, Nairobi, a enregistré le plus grand nombre de victimes de ces inondations, avec 37 personnes tuées, ont indiqué les autorités.

Des crues soudaines ont submergé des villages entiers dans le comté de Kisumu, détruisant environ 1 200 hectares (3 000 acres) de terres agricoles et emportant les récoltes. Plus de 3 000 familles ont été contraintes de quitter leurs maisons dans la communauté de Nyakach.

''Depuis quelques jours, les eaux déchaînées de la rivière Sondu Miriu ont débordé de leurs berges, et ce fleuve a réellement contraint plus de trois mille familles à se déplacer. Nous avons perdu un grand nombre de terres agricoles à cause d’une érosion massive, ainsi que les cultures que nous avions plantées : maïs, haricots, millet, légumes, pastèques, bananes et bien d’autres. À l’heure où nous parlons, des personnes ont été transférées vers plus de huit centres d’évacuation.'', a déclaré Seth Oluoch Agwanda, chef du village de Nyakach, Sud-Ouest.

Les scientifiques affirment que le changement climatique d’origine humaine augmente la probabilité, la durée et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Des études indiquent que l’Afrique de l’Est a été frappée par des pluies et des sécheresses plus extrêmes au cours des deux dernières décennies.