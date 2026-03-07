Kenya : Nairobi paralysée par de fortes pluies

De violentes pluies tombées dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué d’importantes inondations à Nairobi, la capitale du Kenya. Plusieurs routes ont été submergées, piégeant des automobilistes pendant des heures.

Dans certains quartiers, l’eau est montée jusqu’à la taille, obligeant des conducteurs à abandonner leur véhicule pour rejoindre des zones plus sûres. Face à la situation, l’armée a été déployée pour soutenir les services de secours, tandis que les équipes de la Croix-Rouge kényane tentaient d’atteindre les personnes bloquées par les eaux.

Pour faciliter les déplacements, l’opérateur d’une autoroute surélevée a également annoncé la levée temporaire des péages.

Parmi les automobilistes touchés, Chege Wambugu, venu récupérer son véhicule resté immobilisé dans l’eau, dénonce un système de drainage défaillant.

« Je suis venu récupérer ma voiture. J’ai même dormi ici. À cause du mauvais drainage, comme vous pouvez le voir, cette voiture était garée mais je n’ai pas pu repartir avec. Je veux dire au gouvernement qu’il savait qu’il y aurait El Niño et de fortes pluies. Mais ils n’ont pas débloqué le système de drainage, qui est très mauvais ici à Nairobi », explique-t-il.

Ces intempéries surviennent alors que le Kenya est entré, fin février, dans la saison des longues pluies. Les saisons précédentes ont déjà été marquées par de graves catastrophes, avec des inondations et des glissements de terrain qui ont fait des centaines de morts et déplacé des milliers de personnes.