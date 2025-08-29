Afrique du sud : Johannesburg veut transformer ses cimetières en site de tourisme

En Afrique du Sud, le maire de Johannesburg souhaite moderniser les cimetières pour en faire des lieux de tourisme mémoriel. Cette initiative vise à valoriser le patrimoine historique lié à la lutte anti-apartheid et à d’autres héros nationaux, une approche encore peu répandue dans le pays.

Le cimetière Avalon à Soweto, l’un des plus grands de la ville, a récemment été rénové. De nouvelles installations, telles qu’une fresque historique et une signalisation, permettent aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire du lieu, inauguré en 1972.

Un cimetière chargé d’histoire

Parmi les tombes célèbres, celles d’Hector Pieterson, jeune victime des violences de 1976, ou de femmes emblématiques comme Lillian Ngoyi et Helen Joseph, qui ont marqué la marche des femmes contre l’apartheid en 1956. La tombe de cette dernière a notamment été rouverte pour permettre à ses proches de la rejoindre, un geste symbolique qui illustre la volonté de redonner vie à ces lieux.

Le directeur du site, Azola Manjati, souhaite d’ailleurs faire entrer des guides pour raconter ces histoires et faire découvrir ces héros aux visiteurs, s’inscrivant ainsi dans une tendance présente en Occident, où la visite des cimetières touristiques devient une façon d’honorer la mémoire collective.

Ce projet encourage également la commémoration des soldats sud-africains morts lors de la Première Guerre mondiale, longtemps oubliés. Plus de 200 000 Sud-Africains y ont participé, avec 11 575 morts, témoignant de l’importance historique de ces figures souvent méconnues.