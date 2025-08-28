Le Togo déploiera le vaccin antipaludique R21 dès le 1er septembre

Le vaccin fera partie du dispositif togolais de santé publique et une campagne de vaccination systématique pour les enfants de plus de cinq mois sera lancée.

Lomé a franchi le pas : dès ce 1er septembre, le pays souhaite déployer le vaccin R21, le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les enfants vivant en zones endémiques, lors d'une campagne de vaccination systématique.

A partir de cinq mois, les enfants recevront quatre doses du vaccin, dont la deuxième à six mois, la troisième à sept et la quatrième et dernière dose à 15 mois d'âge.

Le vaccin R21 a été recommandé par l'OMS en octobre 2023, ce qui garantit son innocuité et qualité.

La campagne de vaccination rejoint un ensemble de mesures déjà déployées pour lutter contre le paludisme, une maladie fréquente et un enjeu de santé publique majeur au Togo.

Selon les médias locaux, le pays a notamment distribué aux habitants plus de 6,6 millions de moustiquaires imprégnées en 2023. Des dispositifs existent également pour protéger les femmes enceintes et pour réduire le nombre de moustiques ponctuellement.

En adoptant le vaccin R21, le Togo deviendra le 21e pays africain à l'utiliser dans sa lutte contre le paludisme.