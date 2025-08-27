Bienvenue sur Africanews

Les jouteurs s'affrontent sur le canal royal de Sète lors d'un festival vieux de 300 ans

Perchés à deux mètres au-dessus de l'eau, les concurrents brandissent des lances en bois et des boucliers appelés pavois, visant à faire tomber leurs adversaires dans le canal. Les foules remplissaient les gradins et les balcons pour les encourager dans ce spectacle vieux de plusieurs siècles. "Gagner ici à Sète, c'est mieux que d'être maire", a déclaré un spectateur. Un autre a ri lorsque son favori a été vaincu, tandis qu'un jeune fan a décrit le concours comme "magique". Les concurrents ont accepté la défaite avec humour, se séchant après avoir plongé dans le canal.

