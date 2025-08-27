Des milliers de personnes manifestent à Tel-Aviv pour la libération des otages à Gaza

Des milliers de personnes ont défilé mardi à Tel-Aviv après que le Forum des familles des otages et des disparus a déclaré une "Journée nationale de lutte". Sur la place des Otages, l'ancienne captive Sharon Aloni Cunio a exhorté à l'action, affirmant qu'un accord existait et devait être mis en œuvre sans délai. Le Hamas a enlevé 251 personnes lors de l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a fait environ 1 200 morts. La plupart ont été libérées lors de précédents cessez-le-feu, mais 50 se trouvent toujours à Gaza, les responsables israéliens estimant qu'environ 20 sont encore en vie. L'offensive militaire israélienne, déclenchée en représailles, a tué 62 819 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, qui affirme qu'environ la moitié étaient des femmes et des enfants.