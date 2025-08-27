Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Des milliers de personnes manifestent à Tel-Aviv pour la libération des otages à Gaza

Des milliers de personnes ont défilé mardi à Tel-Aviv après que le Forum des familles des otages et des disparus a déclaré une "Journée nationale de lutte". Sur la place des Otages, l'ancienne captive Sharon Aloni Cunio a exhorté à l'action, affirmant qu'un accord existait et devait être mis en œuvre sans délai. Le Hamas a enlevé 251 personnes lors de l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a fait environ 1 200 morts. La plupart ont été libérées lors de précédents cessez-le-feu, mais 50 se trouvent toujours à Gaza, les responsables israéliens estimant qu'environ 20 sont encore en vie. L'offensive militaire israélienne, déclenchée en représailles, a tué 62 819 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, qui affirme qu'environ la moitié étaient des femmes et des enfants.

Plus d'actualités sur
Israël Tel Aviv Otages Vidéo Guerre Israël-Hamas

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.