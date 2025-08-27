Des crues soudaines et un glissement de terrain font des dizaines de morts en Cachemire indien

Ces inondations, déclenchées par des pluies intenses, surviennent moins d'un mois après que des crues soudaines dans le territoire himalayen ont fait au moins 65 morts. Des milliers d'habitants ont été évacués des zones inondées, tandis que les écoles et les universités sont restées fermées mercredi. Les rivières, dont le Tawi et le Chenab, ont débordé au-delà des niveaux de danger, causant des perturbations sévères dans les transports, des dégâts aux routes et des détournements de vols. Les autorités s'efforcent de rétablir les services de télécommunications perturbés alors que les prévisionnistes annoncent davantage de pluie et appellent à la vigilance.