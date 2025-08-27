La Tomatina fête ses 80 ans en colorant Buñol de rouge

Environ 20 000 participants ont lancé, écrasé et étalé quelque 120 tonnes de tomates trop mûres le long de la rue principale de la ville, transformant Buñol en rouge pour la célébration de son 80e anniversaire. Les vêtements blancs ont rapidement été teintés de rose, tandis que la peau et les cheveux étaient trempés de pulpe au son de la musique et des camions livrant des cargaisons fraîches de fruits. Le slogan de cette année, « Tomaterapia » (Thérapie à la tomate), faisait allusion à la récupération des inondations de l'année dernière. Des nuances politiques ont également émergé, avec des drapeaux palestiniens et des banderoles critiques envers Israël affichés pendant les festivités.