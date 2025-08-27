Incendie dans une chambre froide se propage à un entrepôt à Antalya, Turquie

La cause de l'incendie, qui a débuté dans le quartier de Yukarı Kocayatak, reste inconnue. Les flammes se sont intensifiées lorsque des caisses en plastique ont pris feu, rendant le contrôle plus difficile. Les résidents ont appelé le centre d'urgence, et des équipes de pompiers de la municipalité métropolitaine d'Antalya, de la municipalité de Serik et du département forestier ont été déployées sur les lieux. Après trois heures, l'incendie a été maîtrisé. Les autorités ont déclaré que les efforts de refroidissement sur le site se poursuivaient, sans qu'aucune blessure n'ait été signalée.