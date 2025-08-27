Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Images spectaculaires du premier vol réussi de la mégafusée Starship

La mégafusée Starship, qui a décollé mardi soir de la base de lancement Starbase, au Texas, a déployé huit satellites factices en orbite avant d'amorcer sa descente. Après avoir dérivé pendant plus d'une heure, le vaisseau s'est incliné à son entrée dans l'atmosphère terrestre. Starship a ensuite fini sa course dans une boule de feu spectaculaire lorsqu'elle a frappé la surface de l'océan. L'entreprise SpaceX d'Elon Musk se félicite de ce dixième test de vol, qui est le premier à démontrer le déploiement de la charge utile. L'entreprise et la NASA prévoient d'utiliser Starship pour de futures missions lunaires et martiennes.

Plus d'actualités sur
Vidéo Dirigeable Espace SpaceX

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.