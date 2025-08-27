Images spectaculaires du premier vol réussi de la mégafusée Starship

La mégafusée Starship, qui a décollé mardi soir de la base de lancement Starbase, au Texas, a déployé huit satellites factices en orbite avant d'amorcer sa descente. Après avoir dérivé pendant plus d'une heure, le vaisseau s'est incliné à son entrée dans l'atmosphère terrestre. Starship a ensuite fini sa course dans une boule de feu spectaculaire lorsqu'elle a frappé la surface de l'océan. L'entreprise SpaceX d'Elon Musk se félicite de ce dixième test de vol, qui est le premier à démontrer le déploiement de la charge utile. L'entreprise et la NASA prévoient d'utiliser Starship pour de futures missions lunaires et martiennes.