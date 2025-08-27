L'Inde commence le festival de Ganesha de dix jours avec des processions et des prières

Le festival est l'un des plus importants du calendrier hindou, les fidèles croyant que Ganesha enlève les obstacles et apporte la prospérité. Des idoles décorées sont installées dans les maisons et dans des sanctuaires publics temporaires, où des prières et des offrandes ont lieu. À New Delhi, les dévots ont porté une idole de Ganesha en procession accompagnée de battements de tambour et de danses. Le festival se termine le 6 septembre par l'immersion des idoles dans les rivières et les mers, symbolisant le retour du dieu dans son demeure mythique.