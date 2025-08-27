Bienvenue sur Africanews

Ours, pieuvre, oiseau : découvrez les cerfs-volants atypiques du festival Via Pontica, en Bulgarie

Le festival de cerfs-volants "Via Pontica" suit l'ancienne route de migration des oiseaux le long du littoral bulgare et attire chaque année des visiteurs de toute l'Europe. Des pieuvres géantes, des ours et des oiseaux ont flotté au-dessus des plages, tandis que des équipes de cascadeurs ont émerveillé les foules avec leurs danses chorégraphiées. En marge des spectacles, le festival promeut la conservation des oiseaux et propose pendant deux semaines des ateliers, de la musique et des activités familiales.

