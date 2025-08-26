Les fossiles de Lucy et Selam exposés en Europe pour la première fois

Lucy, âgée de 3,2 millions d'années, et les restes juvéniles de Selam sont désormais exposés au Musée national de Prague comme pièces maîtresses d'une nouvelle exposition, Les Hommes et leurs ancêtres. Leur découverte a transformé la compréhension de l'évolution humaine, révélant les premières preuves de la marche bipède. Considérées généralement comme des trésors nationaux et rarement déplacées, Lucy n'a quitté l'Éthiopie qu'une seule fois auparavant, tandis que Selam n'a jamais été exposée à l'étranger. L'exposition de Prague se poursuit jusqu'à fin octobre et a déjà attiré de grandes foules.