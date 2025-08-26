À Gaza, les enfants se battent pour le peu de nourriture larguée par avion

Plusieurs pays larguent toujours des paquets d'aide humanitaire par avion, avec des avions militaires chargés de palettes de pâtes et de conserves. Chaque palette pèse jusqu'à une tonne, mais les fournitures sont bien inférieures à ce que les camions peuvent livrer. Des images de Gaza montrent des gens courant pour attraper des colis, certains atterrissant sur les toits, tandis que d'autres se battent pour la nourriture. Des enfants ont été vus ramassant des haricots tombés des boîtes. "Larguer des fournitures par avion est humiliant, et certains habitants meurent à cause des opérations", a déclaré un Gazaoui déplacé. Les ONG présentes sur place critiquent ces livraisons, affirmant que les largages sont dangereux dans les zones surpeuplées et ne parviennent pas à atteindre les personnes les plus dans le besoin.