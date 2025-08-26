En images, l'hôpital Nasser à Gaza touché par une frappe israélienne

Parmi les victimes se trouvait Mariam Dagga, une journaliste indépendante de 33 ans, qui avait récemment travaillé pour l'Associated Press sur des enfants souffrant de malnutrition dans le même hôpital. Des témoins ont déclaré que deux frappes ont eu lieu en quelques minutes : la première au quatrième étage, où se trouvent les unités chirurgicales et les quartiers des médecins, suivie d'une seconde qui a frappé un escalier extérieur fréquemment utilisé par les journalistes pour des retransmissions en direct. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 192 travailleurs des médias ont perdu la vie depuis le début de la guerre, tandis que les chiffres de l'ONU montrent que plus de 1 500 membres du personnel de santé ont également été tués.