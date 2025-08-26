Bienvenue sur Africanews

Incendie majeur dans le port de Hambourg

L'incendie, qui a commencé lundi à Veddel, a blessé six personnes, dont trois pompiers et un automobiliste touché par des débris sur l'autoroute A1. Une victime reste dans un état critique. Les autorités ont déclaré que le feu a débuté lorsqu'une voiture a pris feu à l'intérieur d'un entrepôt stockant des centaines de cylindres d'oxyde nitreux, qui ont ensuite explosé, projetant des conteneurs de gaz à des centaines de mètres. Vingt-cinq personnes ont été secourues de la zone de danger, certaines par bateau, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élevait au-dessus de la ville. La zone reste bouclée.

Allemagne Hambourg Incendie Vidéo Pompiers

