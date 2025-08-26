Espagne : une église réduite en cendres par les incendies à San Vicente

À Carballeda de Valdeorras, 3 000 hectares ont déjà été détruits. À San Vicente, une église a été réduite en cendres, effaçant un point de repère central de la communauté. Les pompiers ont combattu plusieurs incendies tôt lundi à León et dans les Asturies, où des vents changeants ont forcé les équipes d'urgence à agir rapidement alors que les flammes approchaient de Genestoso avant que des brûlages contrôlés n'arrêtent leur avance. Les autorités estiment que plus de 100 000 hectares ont été perdus rien qu'à León, avec des dommages atteignant environ 1 milliard d'euros lors de ce qui est la pire saison des incendies jamais enregistrée en Espagne.