Des manifestants israéliens exigent un cessez-le-feu et un accord sur les otages

Les manifestations, dirigées par les proches des captifs et le Forum des familles des otages et des disparus, ont été qualifiées de « Journée nationale de lutte ». Les manifestants portaient des pancartes avec l'inscription « Accord sur les otages maintenant », exhortant le gouvernement à reprendre les négociations. Les familles ont accusé Netanyahou de sacrifier des civils pour sa survie politique, tandis que les partenaires de la coalition d'extrême droite ont prévenu qu'ils quitteraient le gouvernement si une trêve était conclue. Environ 50 otages restent à Gaza, Israël pense que 20 sont encore en vie, alors que la pression monte pour des pourparlers parallèles aux plans en cours pour une offensive à Gaza.