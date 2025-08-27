Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Arrêt sur images du 27 août 2025

Le pape Léon XIV lit son discours durant l'audience générale hebdomadaire au Vatican, 27 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Tour du Monde

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.