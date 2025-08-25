Le Festival International de Cerfs-Volants du Sri Lanka revient après six ans d'absence

Plus de 500 participants locaux ont été rejoints par des cerfs-volistes de 25 pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Malaisie, l'Indonésie, la France, l'Australie et l'Inde. Les motifs allaient des éléphants et des léopards aux pandas, serpents, tournesols et Pinocchio. L'événement, organisé par le Bureau de promotion du tourisme du Sri Lanka, a été tenu pour la première fois en 2015 et s'est déroulé chaque année jusqu'en 2018. C'est le premier événement depuis lors. Les responsables ont déclaré que sa relance vise à renforcer le profil de Colombo en tant que destination touristique.