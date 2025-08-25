Des étudiants affrontent la police anti-émeute à Jakarta à propos des avantages des députés

La police a tiré plusieurs salves de gaz lacrymogène alors que les manifestants lançaient des pierres et des bouteilles, mettant le feu sous un pont près de l'enceinte fortement gardée. Les autorités ont bloqué les routes environnantes ainsi que les routes à péage menant au bâtiment du Parlement, provoquant de graves embouteillages, tandis que plus de 1 200 membres des forces de sécurité ont été déployés. Les manifestations font suite à des rapports selon lesquels 580 législateurs ont reçu des allocations mensuelles de logement de 50 millions de roupies (2 841 €), soit près de 20 fois le salaire minimum dans les régions les plus pauvres.