Des centaines de personnes manifestent à Nairobi contre la guerre à Gaza

Des motards et automobilistes ont traversé la capitale kenyane en brandissant des drapeaux palestiniens, tandis que certains scandaient « Libérez, libérez la Palestine ». L'activiste Shakira Wafula a déclaré à la foule : « Le génocide en Palestine doit cesser. Des enfants meurent, des femmes souffrent. » Le conflit a commencé le 7 octobre 2023, lorsque des militants dirigés par le Hamas ont tué environ 1 200 personnes en Israël et en ont enlevé 251. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 62 680 Palestiniens ont été tués depuis. Les groupes d'aide humanitaire avertissent depuis longtemps que la guerre et les mois de restrictions israéliennes sur les approvisionnements alimentaires et médicaux entrant à Gaza provoquent la famine.