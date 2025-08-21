USA : les danses en ligne, symboles de la culture noire du sud

*La chanson devenue phénomène viral « Boots on the Ground », de l’artiste américain 803Ffresh, est devenue en quelques mois l’un des nouveaux symboles de la culture cow-boy noire originaire des régions du sud des États-Unis.*

Sortie en décembre 2024, cette chanson inspirée des randonnées à cheval appelées « trail ride » en anglais, et la chorégraphie en ligne de Tre Little qui l'accompagne, sont devenues un moment très attendu lors des rassemblements afro-américains.

« Je pense que le regain d'intérêt pour la musique country et la musique des randonnées équestres, ainsi que la présence des Afro-Américains dans ce domaine, ont ouvert les yeux des Américains sur ce que nous faisons depuis des années en Louisiane, au Texas, au Mississippi et en Alabama. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté, mais pour le pays, ça l'est. Je pense que les Américains ont découvert la danse en ligne et l'unité qu'elle apporte, et je pense que cela commence à se répandre plutôt qu'à renaître », a expliqué Cupid, artiste musicien, à propos de l'essor de la musique de danse en ligne des randonnées équestres.

Cupid, artiste originaire de Louisiane, avait lui-même connu le succès avec son titre « Cupid Shuflle » en 2007, dont la chorégraphie est toujours exécutée dans les barbecues, mariages et soirées.

« Nous avons marché ensemble. Nous avons marché ensemble il y a des années. C'est un sentiment d'unité où tout le monde peut être d'accord en même temps. Mais quand nous pouvons le faire ensemble, c'est justement ce sentiment d'unité. C'est pourquoi je pense que la danse en ligne est la musique la plus puissante au monde. Je ne pense pas qu'il existe un autre genre plus puissant que la danse en ligne, car elle rassemble les gens », a expliqué Cupid.

La danse « Boots on the Ground », a été créée par Little pendant sa pause déjeuner au travail. Après avoir entendu un extrait sur TikTok, il s'est amusé à créer une chorégraphie et l'a publiée, sans trop y réfléchir.

Beyoncé a intégré cette danse dans sa tournée record « Cowboy Carter », et l'ancienne première dame Michelle Obama et Shaquille O'Neal y ont participé publiquement.

« Un moment décisif a été pendant le mouvement Black Lives Matter, lorsque les émeutes faisaient rage et qu'on m'a envoyé une vidéo montrant des gens en train de se révolter, puis la police qui tentait de rassembler tout le monde et de les calmer. À ce moment-là, ils faisaient le Cupid Shuffle pour apaiser les tensions. C'est là que j'ai réalisé l'importance de cette danse pour rapprocher deux personnes qui ne sont pas d'accord », a rappelé Cupid.

Les « trail rides » sont des processions équestres sociales qui se rendent à un endroit désigné. Dans la culture noire du sud, il s'agit d'une ambiance de fête avec de la nourriture et de la danse, incluant des genres musicaux de niche comme le zydeco et la soul du sud, qui mélange le R&B, le blues, le gospel et la country.