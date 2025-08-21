Coup d'envoi du sommet de Tokyo pour le développement de l'Afrique

Les dirigeants et les représentants d'une cinquantaine de pays africains, ainsi que des responsables d'organisations internationales sont réunis au Japon pour la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à renforcer les partenariats mondiaux avec l'Afrique, soulignant que les pays qui abritent les vastes richesses minérales du continent doivent être les premiers bénéficiaires : « L'Afrique doit avoir une voix plus forte dans l'élaboration des décisions qui affectent son avenir. Cela passe par une réforme du Conseil de sécurité, qui n'a que trop tardé et où, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Afrique n'a pas de membre permanent et d'autres régions restent sous-représentées. Cela passe également par une refonte de l'architecture financière internationale actuelle, injuste et inéquitable, qui doit renforcer la représentation africaine et permettre à l'Afrique de faire entendre sa voix dans les décisions qui sont prises », a t-il déclaré.

« L'Afrique dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergies renouvelables, mais ne reçoit que 2 % des investissements mondiaux dans ce domaine et 600 millions d'Africains vivent sans électricité », a ajouté le secrétaire gén&éral des Natiions Unies.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a donné mercredi le coup d'envoi d'un sommet de trois jours, le pays cherchant à jouer un rôle plus important dans le développement de l'Afrique alors que la présence des États-Unis diminue et que l'influence de la Chine s'accroît rapidement dans cette région.

« Le continent africain continue de se heurter à des obstacles persistants et à un accès limité et complexe au financement international - une situation aggravée par les notations de crédit qui nous posent divers défis, car de nombreux pays africains ont été notés comme emprunteurs à haut risque, ce qui les rend à peine éligibles à des capitaux à faible coût. Pourtant, ces capitaux sont absolument essentiels pour les investissements dans les infrastructures, l'électrification, l'industrialisation et le progrès technologique », a indiqué João Lourenço, Président de l'Angola, Président de l'Union africaine.

M. Guterres a en outre appelé à prendre des mesures audacieuses en matière d'allègement de la dette, soulignant que 34 pays consacrent actuellement plus d'argent au service de leur dette qu'à la santé et à l'éducation.