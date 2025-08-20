Bienvenue sur Africanews

Royaume-Uni : les demandeurs d'asile expulsés des hôtels

Des manifestants brandissent des pancartes lors d'une manifestation devant le centre de rétention pour immigrés de Manston, en Angleterre, le 6 novembre 2022.   -  
By Ali Bamba

Royaume-Uni

En Angleterre, les conseils municipaux envisagent d'intenter une action en justice afin d'expulser les demandeurs d'asile des hôtels de leur région.

Mardi, la justice a ordonné à l’hôtel Bell d’Epping, au nord de Londres, de suspendre l’accueil des demandeurs d’asile, qui ont jusqu'au 12 septembre pour quitter les lieux.

La décision de justice faisait suite à la plainte déposée à la Haute Cour britannique par la municipalité, après des manifestations anti-immigration régulières depuis fin juillet.

Selon les média britanniques, au moins 12 conseils municipaux ont l'intention de prendre la même décision dans leurs localités.

La ministre de la sécurité des frontières, Angela Eagle, a déclaré que le gouvernement "continuera à travailler avec les autorités et les communautés locales afin de répondre aux préoccupations légitimes".

Fin mars, le ministère de l'Intérieur estime à plus de 32 000 le nombre de migrants logés dans des hôtels, aux frais du contribuable britannique.

