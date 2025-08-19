Gaza : le Hamas accepte une proposition arabe de cessez-le-feu

Le Hamas a déclaré lundi qu'il avait accepté une nouvelle proposition des médiateurs arabes pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Alors que le nombre de morts palestiniens dépasse les 62 000 et qu'Israël a annoncé son intention de réoccuper la ville de Gaza et d'autres zones densément peuplées, le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré que les médiateurs "déploient des efforts considérables" pour relancer la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 60 jours, au cours duquel certains des 50 otages restants seraient libérés et les parties négocieraient un cessez-le-feu durable et le retour des autres.

Le ministre s’est exprimé lors d’une visite du point de passage égyptien de Rafah avec Gaza, qui ne fonctionne plus depuis qu'Israël s'est emparé de la partie palestinienne en mai 2024, déclarant qu'ils invitaient l'émissaire américain Steve Witkoff à se joindre aux pourparlers sur le cessez-le-feu.

Accompagné de Mohammad Mustafa, le premier ministre de l'Autorité palestinienne, qui a été largement mis à l'écart depuis le début de la guerre, le ministre égyptien des affaires étrangères a indiqué que le premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s'était joint aux pourparlers, auxquels participe également Khalil al-Hayya, haut dirigeant du Hamas, qui est arrivé au Caire la semaine dernière.