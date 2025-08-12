Bienvenue sur Africanews

Guerre Israël-Hamas : Madonna appelle le Pape à se rendre à Gaza

Madonna se produit lors du dernier concert de sa tournée The Celebration Tour, sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, le samedi 4 mai 2024.   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Gaza

Dans un message posté sur X, la chanteuse américaine Madonna appelle le pape Léon XIV à se rendre à Gaza, pour apporter sa lumière aux enfants avant qu'il ne soit trop tard.

"Je ne pointe pas du doigt, je ne blâme personne et je ne prends pas parti. Tout le monde souffre", écrit la chanteuse. "Y compris les mères des otages. Je prie pour qu'ils soient également libérés. J'essaie simplement de faire ce que je peux pour empêcher ces enfants de mourir de faim", a-t-elle poursuivi dans son message.

La situation humanitaire dans la Bande de Gaza a récemment atteint des proportions inquiétantes, selon plusieurs organisations internationales.

Alors que la population souffre d'une famine imminente, Madonna interpelle le souverain pontife : "Vous êtes le seul d'entre nous à qui l'on ne peut refuser l'entrée. Nous avons besoin que les portes humanitaires soient entièrement ouvertes pour sauver ces enfants innocents."

En effet, Israël impose un blocus sur l'aide humanitaire destinée aux Gazaouis depuis des mois, conséquence les distributions finissent la majeure partie du temps en drame.

Le 3 août, le pape a lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, demandant à la communauté internationale de respecter les lois et l'obligation de protéger les civils.

