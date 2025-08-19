Etats-Unis : 6000 visas d'étudiants étrangers révoqués

Plus de 6 000 visas d'étudiants étrangers ont été révoqués par le département d’état américain, pour violation de la loi américaine et dépassement de la durée de séjour autorisée.

Selon l’agence américaine, la grande majorité de ces violations concernent des agressions, de la conduite en état d’ivresse, des cambriolages et du soutien au terrorisme.

L’administration Trump poursuit sa répression contre l'immigration et les étudiants étrangers.

Les États-Unis reprennent la délivrance des visas étudiants, mais ordonnent un renforcement du contrôle des réseaux sociaux.

Les étudiants disent « regretter » d'avoir postulé dans des universités américaines après les changements apportés aux visas.

Au début de l'année, l'administration Trump a suspendu la prise de rendez-vous pour les visas destinés aux étudiants internationaux. En juin, lorsqu'elle a repris les rendez-vous, elle a annoncé qu'elle demanderait à tous les candidats de rendre publics leurs comptes sur les réseaux sociaux afin de renforcer le contrôle.

Les démocrates se sont opposés à la décision de l'administration Trump de révoquer les visas étudiants, la qualifiant d'atteinte au droit à un procès équitable.