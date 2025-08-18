Guerre en Ukraine : Zelensky et ses soutiens européens reçus à la Maison-Blanche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président Donald Trump ont exprimé l'espoir que leur réunion de ce lundi conduise bientôt à des discussions tripartites avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président américain a déclaré qu'il soutiendrait les garanties de sécurité européennes pour l'Ukraine, alors que les dirigeants européens se réunissaient pour cette réunion extraordinaire à la Maison Blanche.

"Je pense que le président Poutine veut lui aussi trouver une réponse", a déclaré Trump à Zelensky et aux dirigeants européens. "Et nous verrons dans un certain laps de temps, pas très loin de maintenant, une semaine ou deux, si nous allons ou non résoudre ce problème ou si ces horribles combats vont continuer."

Donald Trump s'est abstenu d'engager des troupes américaines dans un effort collectif pour renforcer la sécurité de l'Ukraine. Il a déclaré qu'il y aurait une présence de sécurité "semblable à celle de l'OTAN" et que tous les détails seraient réglés avec les dirigeants de l'UE.

"Ils veulent assurer une protection et ils y tiennent beaucoup, et nous les aiderons à cet égard", a déclaré Trump. "Je pense qu'il est très important de conclure cet accord."

Le président américain s’est entretenu avec le chef de l'État ukrainien dans un premier temps. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse conjointe dans le bureau ovale, là où ils avaient eu des échanges particulièrement virulents en février dernier.

Cette fois-ci, la discussion était apaisée. Volodymyr Zelensky s’est montré très reconnaissant envers Trump, le remerciant à plusieurs reprises pour son implication dans ce processus pour parvenir à une paix durable.

Au début de la réunion, Zelensky a présenté une lettre de son épouse, Olena Zelenska, destinée à l'épouse de Trump, Melania. Le week-end dernier, la première dame des États-Unis a envoyé une lettre à Vladimir Poutine, l'exhortant à prendre en compte les enfants touchés par le conflit et à mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trois ans et demi.

Après Poutine, Trump rencontre Zelensky

La réunion de lundi a été organisée à la hâte après que Trump a rencontré Poutine en Alaska vendredi. Donald Trump a déclaré qu'il incombait désormais à Zelensky d'accepter des concessions de terres qui, selon lui, pourraient mettre fin à la guerre. La Russie contrôle aujourd'hui environ un cinquième du territoire ukrainien.

"Si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons un rencontre tous les trois", a déclaré M. Trump, faisant référence à d'éventuelles discussions à trois entre Zelensky, Poutine et Trump. "Nous allons travailler avec la Russie, nous allons travailler avec l'Ukraine."

Trump a indiqué qu'il prévoyait de s'entretenir avec Poutine après ses rencontres avec Zelensky et les dirigeants européens. Zelensky s'est dit ouvert à des discussions trilatérales.