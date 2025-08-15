Guerre Russie-Ukraine : les derniers détails du tête-à-tête Poutine-Trump

La rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est imminente, en Alaska. Les derniers détails se mettent en place sur la base conjointe Elmendorf-Richardson à Anchorage. Les experts commentent le sommet de toutes les probabilités.

"Il y a de sérieux risques. Le premier est que les Etats-Unis acceptent en quelque sorte le point de vue russe sur ce que devrait être la finalité de l'Ukraine. C'est le premier risque. Le deuxième, c'est qu'il y ait une sorte d'accord, disons, disons, disons, disons, disons, disons, disons, disons. Accordons un cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose, mais sans rien qui puisse rassurer l'Ukraine ou les amis européens sur le fait que la Russie ne reconstituera pas ses forces et n'attaquera pas l'Ukraine ou même un autre pays européen par la suite", déclare, David Salvo, directeur général de l'Alliance for Securing Democracy, German Marshall Fund.

La question cruciale de la guerre en Ukraine sera débattue lors de ce tête-à-tête, sans l'Union européenne et sans l'Ukraine.

"Trump est un très bon négociateur en raison de son expérience dans le monde des affaires. Mais il s'agit d'un type de négociation différent de celui auquel il est habitué dans le monde des affaires. D'accord. Et il considère probablement qu'il s'agit d'essayer de créer une situation gagnant-gagnant ou au moins pas une situation perdant-perdant pour les deux parties. Le point d'achoppement est le territoire", indique Don Heflin, Senior Fellow of Diplomatic Practice, Tufts University.

Le dernier voyage officiel du président Poutine au Etats-Unis date de 2015 lors de l'assemblée générale de l'ONU. Cette fois, les enjeux sont énormes dans un contexte de tension internationale. Et le dispositif sécuritaire et médiatique semble le confirmer surplace dans cet état du nord des Etats-Unis.

Des journalistes ont été aperçus à l'extérieur de la base jeudi, le personnel militaire assurant le maintien de l'ordre. Selon l'administration fédérale américaine de l'aviation, l'espace aérien d'Anchorage sera fermé vendredi, et des restrictions routières spécifiques seront mises en place en raison des risques liés à la sécurité.